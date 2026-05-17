Москва17 маяВести.Испанский мотогонщик Алекс Маркес получил травмы в результате аварии во время гонки Гран-при Каталонии чемпионата MotoGP в Барселоне, сообщается в аккаунте команды Gresini Racing в соцсети Х.
Инцидент произошел по ходу гонки шестого этапа чемпионата MotoGP. У гонщика Педро Акосты во время разгона отключился двигатель, после чего Маркес попытался избежать столкновения, но задел заднее колесо соперника. После контакта мотоцикл Маркеса несколько раз перевернулся, а самого спортсмена выбросило за пределы трассы.
У Маркеса диагностированы краевой перелом седьмого шейного позвонка и перелом правой ключицы. В ближайшее время ему предстоит перенести операцию.
Алексу Маркесу 30 лет, в его активе 18 подиумов в MotoGP.