Испанский мотогонщик Алекс Маркес попал в аварию на гонке MotoGP в Барселоне

Москва17 мая Вести.Испанский мотогонщик Алекс Маркес получил травмы в результате аварии во время гонки Гран-при Каталонии чемпионата MotoGP в Барселоне, сообщается в аккаунте команды Gresini Racing в соцсети Х.

Инцидент произошел по ходу гонки шестого этапа чемпионата MotoGP. У гонщика Педро Акосты во время разгона отключился двигатель, после чего Маркес попытался избежать столкновения, но задел заднее колесо соперника. После контакта мотоцикл Маркеса несколько раз перевернулся, а самого спортсмена выбросило за пределы трассы.

У Маркеса диагностированы краевой перелом седьмого шейного позвонка и перелом правой ключицы. В ближайшее время ему предстоит перенести операцию.

Алексу Маркесу 30 лет, в его активе 18 подиумов в MotoGP.