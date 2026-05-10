Велогонщик попал в реанимацию с переломом таза после массового завала на "Джиро" Велогонщик тяжело травмировался на многодневной гонке "Джиро"

Москва10 мая Вести.Массовая авария произошла на втором этапе веломногодневки "Джиро д'Италия" в Болгарии, один велогонщик госпитализирован с тяжелыми травмами. Об этом сообщил пресс-центр Больницы скорой помощи имени Николая Пирогова.

Массовый завал пелотона произошел за 20 километров до финиша в передней части группы на повороте. Первыми упали спортсмены из команды UAE Emirates.

По данным Mundo Deportivo, в завал попали 30 велогонщиков, семеро из них получили травмы и доставлены в больницу Велико-Тырново. Ситуацию усугубило наличие железного ограждения с острыми бортами.

Одного гонщика с переломом костей таза госпитализировали в Софию в отделение травматологии. Сейчас его состояние стабильно, имя не раскрывается.

Россиянин Александр Власов (Red Bull-Bora-Hansgrohe), единственный представитель РФ на старте, в столкновении не пострадал.

В воскресенье пройдет третий этап в Болгарии: 175 километров из Пловдива в центр Софии. Старт запланирован на 13.05 мск.

