После драки на турнире в Турции российский боксер Горохов покинул страну Боксер Горохов покинул Турцию после массовой драки на турнире

Москва26 апр Вести.Российский боксер Сергей Горохов покинул Турцию после того как его поединок за титул чемпиона мира по версии UBO перерос в массовую драку со зрителями. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Инцидент произошел в турецком Трабзоне. После того как Горохов одержал победу нокаутом в третьем раунде над Эмирханом Калканом, на ринг выбежали зрители и начали массовую драку.

Сейчас все уже покинули Турцию и находятся по дороге в Россию. Вроде бы соответствующие органы планировали начать расследование того, что и как там произошло пояснил член команды Горохова

Ранее сообщалось, что инцидент уже привлек внимание турецкой полиции. По камерам видеонаблюдения и записям с мобильных телефонов очевидцев они ищут участников потасовки.