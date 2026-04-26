Москва26 апрВести.Российский боксер Сергей Горохов покинул Турцию после того как его поединок за титул чемпиона мира по версии UBO перерос в массовую драку со зрителями. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Инцидент произошел в турецком Трабзоне. После того как Горохов одержал победу нокаутом в третьем раунде над Эмирханом Калканом, на ринг выбежали зрители и начали массовую драку.
Сейчас все уже покинули Турцию и находятся по дороге в Россию. Вроде бы соответствующие органы планировали начать расследование того, что и как там произошлопояснил член команды Горохова
Ранее сообщалось, что инцидент уже привлек внимание турецкой полиции. По камерам видеонаблюдения и записям с мобильных телефонов очевидцев они ищут участников потасовки.