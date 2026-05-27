Москва27 мая Вести.Американские актеры Брэд Питт и Ченнинг Татум приостановили съемки фильма "Остров Мэн" после крупной аварии на съемочной площадке, пишет газета The Sun.

Брэд Питт и Ченнинг Татум приостановили работу над своим новым фильмом о мотоциклах… после того, как один из гонщиков врезался в зрителей следует из статьи

По информации издания, съемки стартовали в минувшие выходные, но на первой же репетиции произошла авария - профессиональный мотоциклист врезался в зрителей. Уточняется, что восемь человек были госпитализированы.

Брэд Питт выступает продюсером фильма, Татум играет роль гонщика.