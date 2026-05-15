Москва15 мая Вести.Студия BBC Studios, которая занимается производством британского шоу об автомобилях Top Gear, опровергла слухи о перезапуске программы.

По словам коммерческого директора студии, BBC Studios постоянно находится в поиске новых способов развития бренда Top Gear и привлечения аудитории.

Однако на данный момент никакой информации о телешоу нет сказал коммерческий директор студии сайту topgear.com

Ранее газета The Sun сообщила, что популярное британское телешоу об автомобилях Top Gear возвращается в эфир после почти четырехлетнего перерыва. Шоу непрерывно шло на протяжении 20 лет – с 2002 года. В декабре 2022 года ведущий Эндрю Флинтофф попал в больницу после аварии во время съемок программы на гоночном треке в графстве Суррей на юге Англии. Производство телепрограммы прервали на неопределенный срок.