Москва29 апр Вести.Британский телеканал BBC пропагандирует разжигание ненависти и пытается обосновать в своих материалах убийство русских. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Он прокомментировал кадры BBC, на которых видно, как съемочная группа телеканала вместе с ВСУ запустила беспилотники вглубь России. В репортаже также озвучивается, что дроны пролетят сотни миль и ударят по нефтеперерабатывающим заводам в РФ.

Я думаю, что есть полное у них осознание того, что происходило. Они же неслучайно, не просто это снимали, а еще это где-то появилось, да, в открытых источниках. То есть это действие было вполне осознанно, и корреспонденты BBC прекрасно понимали, что этот дрон кого-то убьет считает Кнырик

По его мнению, британских журналистов не беспокоила судьба русского народа.

Потому что одно из направлений пропаганды BBC - это направление по разжиганию ненависти и обоснованию убийств русских. То есть они давно занимаются тем, что обосновывают, что убийство русского — это не так уж и плохо выразил свое мнение Кнырик

Ранее журналист Джон Вароли заявил, что BBC принимает участие в террористических атаках против России.