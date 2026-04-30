Американского актера Винга Реймза госпитализировали после обморока в ресторане

Звезда фильмов "Миссия невыполнима" Винг Реймз попал в больницу из-за обморока Американского актера Винга Реймза госпитализировали после обморока в ресторане

Москва30 апр Вести.Американский актер Винг Реймз, известный по ролям в фильмах "Миссия невыполнима" и "Криминальное чтиво", попал в больницу после обморока. Об этом пишет портал TMZ.

Уточняется, что 66-летнему актеру стало плохо в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

В среду Реймз обедал со своей семьей, когда потерял сознание за своим столиком пишет издание со ссылкой на очевидцев

Представитель артиста сообщил TMZ, что Реймз выписан из больницы и чувствует себя хорошо. Вероятно, у актера случился тепловой удар.

Реймз снялся в более чем 100 фильмах, однако наибольшую известность он получил благодаря ролям Марселласа Уоллеса в "Криминальном чтиве" и Лютера Стикелла в серии фильмов "Миссия невыполнима".