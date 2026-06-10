Москва10 июнВести.Канадский актер Тайлер Мэйн, сыгравший Саблезубого в фильме "Люди Икс" и Майкла Майерса в ремейке "Хэллоуина" 2007 года, сообщил, что у него обнаружили рак груди.
Он подчеркнул, что рак молочной железы у мужчин встречается редко и составляет примерно 1% всех случаев.
Да. У меня рак грудинаписал Мэйн в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская)
Помимо "Людей Икс" и ремейка "Хэллоуина" 59-летний актер и бывший рестлер Тайлер Мэйн известен ролями в фильмах "Троя", "Игры с огнем", "Дэдпул и Росомаха" и других.