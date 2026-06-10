Канадский актер Мэйн, игравший в "Людях Икс", сообщил о раке груди

У актера из "Людей Икс" диагностировали рак груди Канадский актер Мэйн, игравший в "Людях Икс", сообщил о раке груди

Москва10 июн Вести.Канадский актер Тайлер Мэйн, сыгравший Саблезубого в фильме "Люди Икс" и Майкла Майерса в ремейке "Хэллоуина" 2007 года, сообщил, что у него обнаружили рак груди.

Он подчеркнул, что рак молочной железы у мужчин встречается редко и составляет примерно 1% всех случаев.

Да​​​. У меня рак груди написал Мэйн в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская)

Помимо "Людей Икс" и ремейка "Хэллоуина" 59-летний актер и бывший рестлер Тайлер Мэйн известен ролями в фильмах "Троя", "Игры с огнем", "Дэдпул и Росомаха" и других.