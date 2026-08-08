Москва8 авг Вести.Американский YouTube-блогер, актер озвучивания и аниматор Макс Гиларди (HotDiggedyDemon) захотел сделать эвтаназию, но передумал. Материал об этом опубликовал портал Dexerto.

1 августа 38-летний Гиларди объявил о своем намерении прибегнуть к эвтаназии из-за многолетних проблем со здоровьем и финансовых трудностей. В 2024 году блогеру диагностировали фибромиалгию - хроническое заболевание, для которого характерны боль в мышцах и суставах, повышенная утомляемость, нарушение сна, тревожность.

В материале сказано, что аниматор не успел официально обратиться за получением этой медицинской процедуры. На следующий день после своего объявления он написал в соцсети Х, что "не в здравом уме" и пересмотрит свое решение. В ходе последующей прямой трансляции Гиларди подтвердил, что передумал в течение 48 часов, увидев, как сильно его заявление затронуло поклонников, друзей и близких ему людей.

По его словам, он считал, что люди поймут его доводы, если он изложит их осторожно, даже если его решение их расстроит. Однако реакция оказалась гораздо более бурной, чем он ожидал.

Ваша реакция как бы вернула меня к реальности … Если я причиняю боль такому количеству людей, то с моральной точки зрения я не могу это сделать сказал аниматор

Гиларди сообщил, что начал испытывать чувство вины и стыда, увидев, скольким людям навредило это объявление. Он рассказал, что получил от друга голосовое сообщение, отправленное в слезах, и что его родственник прислал к нему домой полицию.

Аниматор уточнил, что его решение не означает улучшения его здоровья или финансового положения. Он собирается пока что отдыхать и играть в видеоигры.

В начале августа СМИ сообщили, что в Нью-Йорке разрешили эвтаназию смертельно больным жителям штата.