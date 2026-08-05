Москва5 авг Вести.В американском штате Нью-Йорк в среду, 5 августа, вступил в силу закон, который разрешает эвтаназию для смертельно больных местных жителей, сообщило издание Politico.

Нью-Йорк стал 14-м американским штатом, который разрешил такую процедуру. Против этого закона выступали католическая церковь, а также защитники прав людей с инвалидностью и часть медсообщества.

В среду вступил в силу противоречивый закон о медицинской помощи при уходе из жизни, открывший жителям штата Нью-Йорк с неизлечимыми заболеваниями возможность запросить (необходимые. – Прим. ред​​​.) препараты говорится в статье

Запросить подобные услуги смогут жители штата старше 18 лет с неизлечимым заболеванием и ожидаемой продолжительностью жизни не более полугода. При этом такой пациент должен пребывать в здравом уме.

Закон предусматривает несколько обращений пациента, подтверждение неизлечимого диагноза и места жительства, а также оценку психического состояния. ​Эти ограничения делают действующие в Нью-Йорке правила одними из самых строгих в США.

В июне стало известно, что в Нидерландах впервые провели эвтаназию в отношении несовершеннолетнего пациента в возрастной категории от года до 12 лет. Разрешающий эту процедуру для детей указанной возрастной группы закон вступил в силу в королевстве в 2024 году.