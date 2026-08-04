Москва4 авг Вести.В Киргизии теперь запрещено кремировать тела умерших. Соответствующий закон подписал президент республики Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О погребении и похоронном деле" говорится в заявлении на сайте главы государства

Уточняется, что целью закона является совершенствование правового регулирования в сфере похоронного дела, а также разграничение ритуальной деятельности и санитарно-технических мероприятий, связанных с обращением с биологическими объектами.

Так, теперь в стране запрещено сжигание тел, в том числе абортированных или мертворожденных детей, и подзахоронение урны с прахом. А крематории могут использоваться только для санитарного термического уничтожения органов и тканей человека, которые образуются в результате медицинской деятельности.