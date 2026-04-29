Москва29 апрВести.В Киргизии возбудили уголовное дело против бывшего руководителя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России).
Обращаюсь в связи с уголовным делом, возбужденным против меня. Сегодня утром об этом появилась информация и многие люди выражают беспокойство по этому поводусказал Ташиев
Он заявил, что не считает себя виновным.
Бывший глава спецслужбы подчеркнул, что намерен действовать строго в рамках правового поля и призвал своих сторонников поступать так же. При этом он не уточнил, по какой статье возбуждено уголовное дело.
Утром 29 апреля киргизские СМИ со ссылкой на источники сообщали о предъявлении обвинений в попытке госпереворота Ташиеву, экс-генпрокурору Курманкулу Зулушеву и бывшему спикеру парламента Нурлану Шакиеву, однако позже эти публикации были удалены.
Ранее, 10 февраля, президент Киргизии Садыр Жапаров отправил Ташиева в отставку с поста зампреда кабмина и главы ГКНБ. Вслед за этим были уволены несколько министров и высокопоставленных сотрудников спецслужб, а также досрочно сложили полномочия ряд депутатов во главе со спикером парламента.