В Киргизии завели дело против экс-главы госкомитета нацбезопасности Экс-глава госкомитета нацбезопасности Киргизии стал фигурантом уголовного дела

Москва29 апр Вести.В Киргизии возбудили уголовное дело против бывшего руководителя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России).

Обращаюсь в связи с уголовным делом, возбужденным против меня. Сегодня утром об этом появилась информация и многие люди выражают беспокойство по этому поводу сказал Ташиев

Он заявил, что не считает себя виновным.

Бывший глава спецслужбы подчеркнул, что намерен действовать строго в рамках правового поля и призвал своих сторонников поступать так же. При этом он не уточнил, по какой статье возбуждено уголовное дело.

Утром 29 апреля киргизские СМИ со ссылкой на источники сообщали о предъявлении обвинений в попытке госпереворота Ташиеву, экс-генпрокурору Курманкулу Зулушеву и бывшему спикеру парламента Нурлану Шакиеву, однако позже эти публикации были удалены.

Ранее, 10 февраля, президент Киргизии Садыр Жапаров отправил Ташиева в отставку с поста зампреда кабмина и главы ГКНБ. Вслед за этим были уволены несколько министров и высокопоставленных сотрудников спецслужб, а также досрочно сложили полномочия ряд депутатов во главе со спикером парламента.