Москва25 июл Вести.В Бразилии на законодательном уровне запретили производство фуа-гра и других продуктов питания, которые были получены путем принудительного кормления животных. Соответствующий закон одобрил Конгресс страны, а затем подписал президент государства Луис Инасиу Лула да Силва.

Текст документа был опубликован в правительственном вестнике Diário Oficial da União.

Производство и реализация любого пищевого продукта, полученного методом принудительного кормления животных, отныне запрещены. Данное положение включает в себя… производство и продажу фуа-гра – жирной печени утки или гуся, в свежем или консервированном виде говорится в законе

Уточняется, что под принудительным кормлением подразумевается любой механический или ручной метод введения пищи сверх предела естественного насыщения животного, из-за чего печень птиц может увеличиваться в 10 раз по сравнению с нормальным размером. Как правило, птиц на такие деликатесы, как фуа-гра, кормят с использованием приспособлений для заливки пищи в горло, пищевод, зоб или желудок.

Такая практика уже запрещена в ряде стран. В их числе – Аргентина, Великобритания, Израиль, Индия и Турция. Также от производства фуа-гра отказались в большинстве стран Евросоюза (ЕС), кроме Франции, Венгрии, Болгарии, Испании и Бельгии – там это считается традиционным промыслом.