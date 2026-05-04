В Амстердаме запретили рекламу мяса и ископаемого топлива В Амстердаме запретили рекламировать мясо и ископаемое топливо

Москва4 мая Вести.В Амстердаме вступил в силу запрет на рекламу продуктов из мяса, а также товаров и услуг, при производстве которых используется ископаемое топливо. Об этом сообщает BBC.

С 1 мая такая мера распространяется на рекламу в общественных местах, в том числе в транспорте, на рекламных щитах и дорожных развязках. При этом запрет не действует на частные магазины, а также печатные и цифровые СМИ.

Городской совет одобрил нововведение в январе, за него отдали 27 голосов, против – 17. Так, под запретом оказалась реклама авиаперелетов, автомобилей на бензине и дизельном топливе из-за крупных выбросов углерода, а также бургеров из фастфуда из-за содержания в них мяса.

Ранее суд в Москве запретил рекламу жиросжигателя, в составе которого содержится не предназначенное для человека вещество.