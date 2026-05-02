В РФ запретили использовать сгенерированные ИИ изображения людей для агитации Путин подписал закон о запрете на использование созданных ИИ изображений людей

Москва2 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете на использование в агитационных материалах изображений и голоса людей, в том числе вымышленных и умерших, созданных с применением ИИ.

Генерация с помощью ИИ будет допускаться только в отношении кандидатов и лиц старше 18 лет, давших письменное согласие на использование своих изображений, следует из текст закона.

Также уточняется, что использовать в агитации изображение или голос лица, аффилированного с иностранным агентом, можно будет только с соответствующим указанием.

Также законом предусматривается право ЦИК РФ получать сведения о лицах из Единой системы идентификации и аутентификации в целях сопоставления таких сведений теми, что содержатся в ГАС "Выборы", и их актуализации.