Мексиканского тиктокера застрелили во время прямой трансляции СNN: в Мексике тиктокера застрелили во время прямого эфира

Москва5 авг Вести.Мексиканский тиктокер с более чем 600 тысячами подписчиков был застрелен во время прямой трансляции на глазах у зрителей. Нападение произошло 5 августа у входа в ресторан быстрого питания в городе Кульякан, штат Синалоа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Популярного блогера звали Сесар Гастелум. На опубликованных кадрах видно, что к нему подъехали двое неизвестных в шлемах на мотоцикле и открыли огонь. Представитель службы безопасности штата Синалоа подтвердил гибель блогера и сообщил, что в городе начата масштабная полицейская операция.

Федеральный кабинет безопасности Мексики заявил, что следователи проверяют версию о возможной связи нападения с публикациями Гастелума в соцсетях. По данным властей, в некоторых своих постах блогер упоминал одну из фракций местного наркокартеля. Правоохранители совместно с прокуратурой Синалоа анализируют записи камер наблюдения и другие улики для установления и задержания виновных.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции подчеркнула, что расследование ведется по всем направлениям.

Исполнители — и, если будет установлено, заказчики — должны быть арестованы, а причина этого трагического убийства раскрыта заявила она

В регионе уже несколько месяцев сохраняется напряженная обстановка. Согласно докладу Международной кризисной группы, с сентября 2024 года в Синалоа идут столкновения между двумя фракциями картеля Синалоа — "Лос Майос" и "Лос Чапитос". Стороны используют огнестрельное оружие, бронеавтомобили и даже дроны, что привело к высокому уровню насилия и нарушениям повседневной жизни в Кульякане и Масатлане. Обе группировки названы в честь основателей картеля — Исмаэля Самбады и Хоакина Гусмана, которые отбывают пожизненные сроки в США. Конфликт разгорелся между их сторонниками: "Лос Майос" поддерживают Самбаду, а "Лос Чапитос" — сыновей Гусмана, которые сейчас возглавляют свою фракцию.