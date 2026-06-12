Наркобарон Гусман попросил вернуть его в Мексику из американской тюрьмы Milenio: экстрадированный в США наркобарон Гусман попросил вернуться на родину

Москва12 июн Вести.Бывший глава наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка (Эль Чапо), отбывающий пожизненное заключение в Соединенных Штатах, обратился к президенту Мексики Клаудии Шейнбаум с просьбой о содействии в возвращении на родину. Об этом сообщила газета Milenio.

В своем письме наркобарон жалуется на условия содержания в федеральной тюрьме строгого режима ADX Florence в штате Колорадо. По его словам, он лишен возможности видеться с родственниками. Кроме того, Гусман утверждает, что судебный процесс против него был несправедливым, и высказывает претензии в адрес властей Мексики.

Мексиканское правительство стало причиной всех убийств, и я был обвинен в попытке защитить свою жизнь и свою семью в Мексике цитирует издание текст обращения наркобарона

Гусман был экстрадирован из Мексики в США в 2017 году. Спустя два года американский суд приговорил его к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение, признав виновным в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и руководстве преступным сообществом.

Ранее, в феврале, источники Milenio в правительстве сообщали о ликвидации в Мексике другого крупного наркобарона — главы картеля "Новое поколение Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса (известного как Эль Менчо), который считался одним из самых влиятельных преступников страны после ареста Хоакина Гусмана.