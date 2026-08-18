Осужденный в РФ за мармелад с коноплей менеджер Disney обратился к Путину Топ-менеджер Disney, осужденный в РФ за мармелад с коноплей, обратился к Путину

Москва18 авг Вести.Осужденный в России топ-менеджер The Walt Disney, индиец Джугал Судхир Датерао, попросил президента Владимира Путина о возможности выйти на свободу после проведения в тюрьме половины срока. Об этом пишет RTVI.

По словам менеджера, если он не вернется в США после года отсутствия, он может лишиться грин-карты и источника доходов.

К сожалению, я совершил очень глупый поступок, который теперь может разрушить не только мою жизнь, но и жизни моей дочери и моих пожилых родителей в Индии, которые зависят от моего дохода отмечается в письме

Мужчина подчеркнул, что не может претендовать на условно-досрочное освобождение, так как у него нет законного статуса для пребывания в России. Единственное, что остается Датерао - добиться смягчения приговора в апелляционном порядке в Московском областном суде. Свою вину индиец признает и обещает "провести остаток жизни, делая правильный выбор".

Датерао задержали в аэропорту Шереметьево в январе 2026 года. Он собирался в автопутешествие по Золотому кольцу России, однако таможенники нашли в его багаже мармелад с тетрагидроканнабинолом, общий вес которого составлял 0,0527 г. Осужденный утверждал, что вещество ему прописал врач для купирования последствий операции на мозге, а о запрете вещества на территории России он не знал.