Посольство направило Индии шесть вербальных нот после ареста судна с россиянами

Посольство направило Индии шесть вербальных нот из-за ареста судна с россиянами Посольство направило Индии шесть вербальных нот после ареста судна с россиянами

Москва3 окт Вести.Российское посольство в Нью-Дели направило в МИД Индии шесть вербальных нот из-за ареста танкера с россиянами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Посол обсуждал этот вопрос на встрече с первым заместителем министра иностранных дел Индии Викрамом Мисри сказала она

По словам Захаровой, также посол направил письменное обращение к министру портов, судоходства и водных путей с просьбой о личном вмешательстве.

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что на судне остаются 20 россиян, вернуть удалось только одного человека – по медицинским показаниям.

Захарова добавила, что дипломаты взаимодействуют с местными портовыми властями по вопросу замены моряков и ведут работу с профильными ведомствами, центральными и региональными властями Индии.

11 мая танкер Unity под флагом Камеруна был взят под арест у берегов Индии в связи с коммерческим спором из-за долга владельца судна перед индийским поставщиком топлива. Судну, на борту которого 23 моряка, приходится стоять в районе порта Парадип. Родные моряков рассказывали СМИ, что владельцем танкера является компания Bluetide Charters FZE. По словам родственников, при этом танкер "рассыпается на запчасти", у экипажа нет электроэнергии, не хватает еды и воды.