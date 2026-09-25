В Индии танкер Unity с российским экипажем пережил сильный шторм Арестованный в Индии танкер Unity с российским экипажем пережил сильный шторм

Москва25 сен Вести.Российский экипаж арестованного в Индии танкера Unity пережил сильный шторм. Жизни моряков ничего не угрожает, сообщили сотрудники генконсульства РФ в Калькутте.

В беседе с ТАСС дипломаты уточнили, что портовые власти страны постоянно поддерживают связь с капитаном Unity.

Сегодня говорили с капитаном танкера, он подтвердил, что действительно был очень сильный шторм и судно дрейфует в сторону берега, но, по его словам, ситуация стабилизируется пояснили в генконсульстве

Также там добавили, что вопрос о репатриации российских граждан должен быть решен на следующей неделе. Соответствующее решение должен вынести Высокий суд Ориссы.

На борту танкера находятся 21 гражданин РФ и двое иностранцев. Из-за коммерческого спора Unity был арестован в мае 2026 года. С тех пор корабль стоит на якоре у берегов Индии, а экипаж не может покинуть судно. Регулярно моряки жалуются на перебои в поставках продовольствия.