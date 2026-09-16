Родственница моряков арестованного в Индии танкера рассказала об их состоянии РБК: состояние моряков арестованного в Индии танкера оставляет желать лучшего

Москва16 сен Вести.Моральное и физическое состояние членов экипажа танкера Unity, который ранее был арестован в Индии, оставляет желать лучшего. Об этом рассказала родственница одного из моряков в разговоре с РБК.

Судно под флагом Камеруна, на борту которого находится 21 россиянин, заблокировано у берегов Индии с мая 2026 года из-за коммерческого спора. По словам родственников, судовладелец полностью игнорирует обращения экипажа.

В такой обстановке, в этой неопределенности и постоянном стрессе организм дает сбой, у некоторых начинают проявляться заболевания, о которых раньше и не думали. Некоторые члены экипажа находятся на судне больше 10 месяцев. И климат Индии далеко не всем подходит поделилась женщина

Собеседница издания также рассказала, что судно продолжает стоять в 20 км от берега. У танкера не работает двигатель и часть системы навигации. Есть проблемы со связью, она функционирует нестабильно.

В реальном времени нельзя отслеживать траекторию их перемещений, но то, что показывают карты, очень беспокоит. На судне частые качки, его постоянно разворачивает в разные стороны, с учетом неработающих приборов на нем опасно находиться добавила родственница

Родственники моряков отмечают: бывали такие дни, когда запасы продовольствия и воды находились на таком низком уровне, что экипаж несколько недель жил впроголодь, а для личной гигиены моряки собирали дождевую воду с палубы.

Возвращением на родину российских моряков с арестованного танкера занимается российское посольство. Ситуацию на борту в дипмиссии назвали стабильной.