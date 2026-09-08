Экипаж арестованного в Индии танкера UNITY ел по четыре картофелины в день

Экипаж арестованного в Индии танкера UNITY пережил критическую нехватку еды Экипаж арестованного в Индии танкера UNITY ел по четыре картофелины в день

Москва8 сен Вести.Члены экипажа танкера UNITY, который несколько месяцев назад арестовали у берегов Индии, съедал по четыре картофелины в день на человека. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала девушка одного из находящихся на судне матросов Анастасия Беренвальд.

По словам собеседницы агентства, ее молодой человек Олег ушел в свой первый рейс в конце февраля. В мае судно, на котором находится 21 российский гражданин и двое иностранцев, арестовали из-за коммерческого спора. С того времени оно находится на якорной стоянке в районе порта Парадип в Индии.

К концу июня у них стали заканчиваться припасы. Им выдавали по четыре картофелины в день на человека и по литру-полтора воды. Учитывая климат в Индии, это просто невыносимо было рассказала Беренвальд

По ее информации, с конца июля компания-страховщик начала помогать с пополнением запасов продовольствия, а также погасила задолженность по зарплате моряков. Она добавила, что сейчас запасы еды на танкере имеются, но в ограниченном количестве.

Беренвальд также поделилась, что поддерживает связь со своим молодым человеком по телефону.