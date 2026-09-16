Арестованный в Индии танкер с россиянами обесточен и требует ремонта

Танкер с российскими моряками остался без электроэнергии у берегов Индии Арестованный в Индии танкер с россиянами обесточен и требует ремонта

Москва16 сен Вести.Арестованный в районе индийского порта Парадип танкер UNITY с 21 российским моряком на борту остался без технического снабжения и регулярного ремонта, из-за чего судно периодически обесточивается. Об этом РИА Новости сообщила супруга одного из членов экипажа Лариса Кобзарь.

Судно под флагом Камеруна заблокировано у берегов Индии с мая из-за коммерческого спора. По словам родственников, судовладелец полностью игнорирует обращения экипажа. На танкере из-за поломок перестают работать кондиционеры и кухонная техника, что в условиях тропической жары создает тяжелые бытовые условия.

Моряки продолжают поддерживать безопасность судна, однако сроки их списания и возвращения на родину постоянно переносятся.