Экипаж арестованного в Индии танкера рассказал о нехватке продовольствия Экипаж задержанного в Индии танкера периодически ест только картофель и свеклу

Москва25 сен Вести.Члены экипажа танкера UNITY, который несколько месяцев назад был задержан у берегов Индии, регулярно сталкиваются с задержками поставок продовольствия. В последнюю неделю перед очередной поставкой морякам приходится питаться только картофелем и свеклой, рассказал в беседе с РИА Новости один из членов команды.

Танкер UNITY под флагом Камеруна был арестован в мае этого года из-за коммерческого спора. С тех пор судно стоит на якоре в районе порта Парадип, на борту остаются 21 гражданин России и двое иностранцев. Владелец танкера не реагирует обращения моряков.

Мы стоим в 20 милях от берега Индии, капитан заблаговременно, за две-три недели, подает заявку на продукты. Но тянут до последнего. Обычно последнюю неделю мы едим картошку и свеклу два раза в день. И больше ничего рассказал один из членов экипажа

Родственники и знакомые российских моряков добиваются их репатриации. Они заявляют, что порт не выдает разрешение на швартовку, из-за чего члены экипажа не могут покинуть судно.

В начале сентября экипаж танкера также пережил критическую нехватку еды: моряки съедали по четыре картофелины в день на человека.