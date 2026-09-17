Москва17 сенВести.Суд в Индии 21 сентября рассмотрит вопрос о возвращении на родину экипажа нефтяного танкера Unity, в составе которого находятся 20 граждан России. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ в Калькутте.
Арестованный в Индии танкер требует ремонта и не имеет технической возможности продолжить плавание.
В диппредставительстве сообщили, что на борту танкера находятся 23 человека: 20 россиян, включая капитана, два гражданина Египта и один гражданин Казахстана.
По данным генконсульства, очередной запас продовольствия и питьевой воды был доставлен на судно 19 августа. По расчетам капитана, этих запасов должно хватить до конца сентября.
Танкер Unity находится под арестом в Индии с 11 мая и стоит на якоре примерно в 12 милях от порта Парадип. По словам родственников моряков, за время стоянки у экипажа возникли проблемы с запасами еды и воды, связью и техническим состоянием судна.