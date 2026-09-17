Суд в Индии рассмотрит вопрос о возвращении на родину экипажа танкера Unity

Суд в Индии рассмотрит иск о возвращении экипажа судна Unity на родину Суд в Индии рассмотрит вопрос о возвращении на родину экипажа танкера Unity

Москва17 сен Вести.Суд в Индии 21 сентября рассмотрит вопрос о возвращении на родину экипажа нефтяного танкера Unity, в составе которого находятся 20 граждан России. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ в Калькутте.

Арестованный в Индии танкер требует ремонта и не имеет технической возможности продолжить плавание.

В диппредставительстве сообщили, что на борту танкера находятся 23 человека: 20 россиян, включая капитана, два гражданина Египта и один гражданин Казахстана.

По данным генконсульства, очередной запас продовольствия и питьевой воды был доставлен на судно 19 августа. По расчетам капитана, этих запасов должно хватить до конца сентября.

Танкер Unity находится под арестом в Индии с 11 мая и стоит на якоре примерно в 12 милях от порта Парадип. По словам родственников моряков, за время стоянки у экипажа возникли проблемы с запасами еды и воды, связью и техническим состоянием судна.