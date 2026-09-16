ТАСС: Индия принимает меры в связи с ситуацией с судном Unity

Индия принимает меры по судну Unity, где месяцами заперты российские моряки ТАСС: Индия принимает меры в связи с ситуацией с судном Unity

Москва16 сен Вести.Индийские власти принимают меры из-за ареста танкера Unity, на борту которого оказались в заточении российские моряки. Информацию об этом распространило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах Индии.

Собеседник журналистов заявил, что властям Индии известно об этой ситуации.

Принимаются соответствующие меры добавил он

Танкер Unity находится под арестом с 11 мая, судно остается на якорной стоянке примерно в 12 милях от индийского порта Парадип. Родные членов экипажа рассказали РБК, что танкер ходил под флагом Камеруна, а его владельцем является компания Bluetide Charters FZE. Родственники моряков также заявили, что за время стоянки у экипажа стало не хватать еды и воды, появились проблемы со связью и технические неисправности. По словам одной из родственниц, давшей комментарии РИА Новости, судно "рассыпается на запчасти", у моряков нет электроэнергии.

В конце августа с танкера был эвакуирован старший механик с признаками микроинсульта, но на следующий день его доставили обратно на судно.

Кроме того, по словам родственников, порт Парадип не разрешает швартовку танкера, а большинство контрактов моряков уже истекли или заканчиваются в сентябре. По оценкам членов семей, некоторые моряки находятся на танкере уже 10 месяцев.

По информации посольства РФ в Индии за 8 сентября, на судне находятся 19 россиян.