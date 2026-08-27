В Финляндии возобновили судебный процесс по делу танкера Eagle S Yle: в Финляндии возобновили суд по делу танкера Eagle S о повреждении кабелей

Москва27 авг Вести.В Финляндии возобновили судебный процесс по делу танкера Eagle S, перевозившего нефтепродукты из России и подозреваемого в якобы повреждении подводных кабелей в Финском заливе в декабре 2024 года. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.

По информации журналистов, Апелляционный суд Хельсинки отменил решение окружного суда финской столицы и вернул ему дело. При этом уточняется, что решение Апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде, поскольку оно не является окончательным.

Танкер Eagle S, который ходил под флагом островов Кука, подозревается в повреждении электрических и телекоммуникационных кабелей в Финском заливе. Как утверждает Финляндия, на борту судна находилось 35 тысяч тонн бензина российского происхождения. Его стоимость оценивалась в 20 миллионов евро.

В августе прошлого года финская прокуратура выдвинула обвинение экипажу Eagle S.