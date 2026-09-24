Москва24 сен Вести.В России может быть напряженная ситуация с чаем из-за глубокого кризиса в Индии. Об этом ИС "Вести" глава Ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

Все-таки мы в основном закупаем чай из южных регионов Индии, не из Ассама, и поэтому здесь прямого такого влияния для российских компаний, российского рынка, наверное, не будет. Но напряженность, безусловно, возможна, из-за того, что Индия как крупнейший производитель черного чая в мире и один из крупнейших потребителей чая в целом в мире безусловно, при определенном выпадении там какого-то объема из баланса общего может это отразиться на ценах. Но тут я могу опять же немножко всех успокоить, мы закупаем чай не только в Индии