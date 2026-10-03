Захарова подтвердила, что в Индии было арестовано судно с 20 гражданами РФ Захарова подтвердила арест в Индии судна с 20 россиянами

Москва3 окт Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила агентству РИА Новости, что на арестованном в Индии судне остаются 20 граждан РФ.

Да, действительно, 20 граждан Российской Федерации остаются на борту арестованного судна сказала она

Танкер UNITY под флагом Камеруна был задержан в мае этого года из-за коммерческого спора. С тех пор он находится на якоре в районе порта Парадип. На борту остаются 21 россиянин и двое иностранных граждан. По словам моряков, владелец судна не отвечает на их обращения.

Члены экипажа регулярно сталкиваются с перебоями в поставках продуктов.