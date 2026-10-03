Москва3 окт Вести.Дипломатические представительства России призывают индийские власти принять меры по освобождению россиян на арестованном судне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии РИА Новости.

На данном этапе посольство в Нью-Дели и генеральное консульство России в Калькутте ведут работу с профильными ведомствами, центральными и региональными властями Индии, призывая их принять действенные меры в целях скорейшего разрешения ситуации с экипажем сказала дипломат

Танкер, который шел под флагом Камеруна, арестовали у берегов Индии в мае. Причиной стал коммерческий спор, который связан с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива​​​. С тех пор судно стоит на якоре в районе порта Парадип. На его борту находятся 23 моряка.