Депардье решил не переезжать в Россию насовсем из-за судов во Франции

Стали известны причины отказа переезжать в Россию Жерара Депардье Депардье решил не переезжать в Россию насовсем из-за судов во Франции

Москва19 сен Вести.Известный французский актер Жерар Депардье рассматривал вариант переезда в Россию, но опасается негативной реакции французских судов, рассказал РИА Новости директор Консерватории Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле, который работал с актером.

В мае 2025 года суд Парижа приговорил актера к 18 месяцам условного срока за домогательства.

Я предлагал ему переехать в Россию насовсем. Там люди его любят, и его оставили бы в покое. Он вроде бы заинтересовался. А потом сказал: "Нет, это сложно из-за всех этих судебных дел сказал Фрилле

По его словам, актер живет во Франции, почти ни с кем не видится.

Ранее сообщалось, что Жерар Депардье впал в глубокую депрессию и ведет замкнутый образ жизни. Причиной его состояния стали продолжительные судебные разбирательства по делу об изнасиловании им актрисы Шарлотты Арну.