Москва7 июл Вести.Заслуженный художник России Александр Таратынов в интервью ИС "Вести" сообщил, что несколько его памятников были облиты краской, в том числе в Риге и Льеже. Скульптор предложил собрать свои работы в арт-центре в России ради сохранения наследия.

Несколько памятников моих были облиты краской, в частности, Пушкин в Риге или Петр I в Льеже (город в Бельгии – прим.ред.), вандализм на каких-то идеологических, политических аспектах, по-моему, не должен касаться искусства … Конечно, нет доброжелательности ни к русским, ни ко всему русскому, ни к истории, нет воспоминаний ... Наверное, это мечта, но мне хотелось бы тоже в одном месте собрать все свои скульптуры, так как, в принципе, я сделал это здесь. Создать какой-то арт-центр, парк скульптур, и чтобы это было открыто для людей, чтобы не для себя этим владеть, а показать людям. Все-таки, это тоже ... наше российское наследие, и его надо сохранить пояснил Таратынов

Скульптор также рассказал, что даже его памятник мушкетеру Д’Артаньяну, который является французским литературным героем, угрожали перекрасить, угрожали перекрасить в разные цвета. По мнению Таратынова, это выглядит совсем нелогично, так как мушкетер – француз.