Москва7 июл Вести.Современники часто бывают похожими на людей XVII века, которых изображал голландский художник Рембрандт. Об этом ИС "Вести" рассказал скульптор, заслуженный художник Российской Федерации Александр Таратынов.

Что характерно и странно, что наши современники часто бывают очень похожи на тех людей XVII века, которых изображал Рембрандт. Мы пользовались услугами друзей, которые позировали, которые просто на 100% похожи на изображенных на картине Рембрандта рыцарей. Вот Михаил Дронов, мой коллега, тоже себя в таком виде изобразил поделился Таратынов

Скульптор рассказал, что установил в Европе порядка 25 памятников и монументальных скульптур. Все они так или иначе связаны с российской историей и культурой.

Также в интервью ИС "Вести" Александр Таратынов поделился своими размышлениями о людях будущего. По его мнению, они могут получить чип в мозге и моторчик вместо сердца, но при этом лишатся души.