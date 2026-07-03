Эксперт предположил, где в РФ будут востребованы виртуальные копии умерших людей Эксперт рассказал, где в РФ будут востребованы виртуальные копии умерших людей

Москва3 июл Вести.В России виртуальные копии умерших людей могут быть использованы в музеях или на кладбищах. Об этом ИС "Вести" заявил глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Эксперт прокомментировал создание робота в Китае, который полностью способен копировать повадки, речь и привычки умершего человека. По его словам, с точки зрения этики для россиян такое "диковато".

Я не знаю, как это будет развиваться в будущем … Вряд ли это приживется именно "поговорить с дедушкой". Это очень странновато, действительно будет, потому что разговаривать с искусственным интеллектом, все об этом будут знать. Это приживется в музеях, возможно, на кладбищах, если посмотреть, как человек себя вел просто вот как такой … развлекательный элемент … Наведете QR-кодик на могилку, и там у вас появится какая-то презентация, может быть, сам человек будет говорить … Мы щупаем границы, формируем какую-то практику использования сказал эксперт

Ранее Герман Клименко рассказал, что российский актер Иван Охлобыстин предвидел будущее в создании цифровых копий умерших людей.