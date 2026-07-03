Москва3 июл Вести.Российский актер Иван Охлобыстин предвидел создание цифровых копий умерших людей. Об этом ИС "Вести" заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Так он прокомментировал создание в Китае робота, который способен полностью копировать повадки, речь и привычки умершего человека. По словам Клименко, эта идея не нова.

Ко мне в свое время, лет 10, наверное, назад, а может, и 15, … господин Охлобыстин, есть такой у нас, актер … он меня выдернул и сказал, что есть прекрасная идея … Я на него смотрел странновато, честно говоря, но он, видимо, предвещал будущее … Он хотел сделать виртуальное кладбище со всеми людьми, чтобы с ними можно было разговаривать. И уже тогда стоял вопрос: "А давайте контента напихаем много, то, чего человек говорил, то, чего человек видел" … На тот момент это казалось немножко фантастично сказал Клименко

Также он отметил, что сейчас люди уже стали записывать на диктофон свои разговоры, и с применением искусственного интеллекта превращать их в структурированный цифровой дневник.

Охлобыстин оказался прав, просто немножко рановато. А сейчас уже все сделано, и китайцы просто оформляют все это уже в продукты какие-то добавил эксперт

Ранее китайский профессор Гун Цзюн заявил, что массовое производство гуманоидных роботов в КНР, и их вывод на мировые рынки может повторить успех китайских электромобилей.