Скульптор Таратынов рассказал о человеке будущего с чипом в мозге, но без души

Заслуженный художник РФ поделился необычным взглядом на людей будущего Скульптор Таратынов рассказал о человеке будущего с чипом в мозге, но без души

Москва7 июл Вести.Заслуженный художник Российской Федерации Александр Таратынов поделился с ИС "Вести" размышлениями о людях будущего. По его мнению, они могут получить чип в мозге и моторчик вместо сердца, но при этом лишатся души.

В доме скульптора на стене висит картина с запчастями компьютера, которая изображает искусственный интеллект. По его словам, в будущем сердце заменится моторчиком, а в мозг будет вставлен чип, делающий человека умным без образования.

В будущем может быть и портретное изображение будет выглядеть таким образом. И, конечно, будущему человеку не нужно будет сердце, потому что его может заменить моторчик. И кровообращение — можно искусственную кровь влить в человека и человек будет функционировать, не говоря уже о мозгах, там чип воткнул, и ты уже умный человек, тебе не надо ничего изучать, ты все знаешь. [Но] души нет сказал Таратынов

Скульптор также считает, что без разных экспериментов нет возможности определить свое направление для будущей деятельности.