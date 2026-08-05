Москва5 авгВести.Франция на протяжении трех лет не выдает визу российскому дипломату, который должен начать работу в генеральном консульстве РФ в Марселе. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал генконсул России в Марселе Станислав Оранский.
Четыре сотрудника сидят в ожидании виз, чтобы выехать в командировку. Один из них - дипломат, трое - технические сотрудники. Дипломат, консул-советник, ожидает визу уже три годасказал он
Ранее Франция изменила правила подачи документов на шенгенские визы для россиян.