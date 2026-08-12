Москва12 авгВести.Гражданам РФ становится все труднее получить шенгенские визы в Турции - некоторые посольства стран ЕС в стране отказываются принимать заявления от россиян, сообщает РИА Новости.
Кроме того, получение слота на подачу документов может занять несколько месяцев. Сайты центров также работают с перебоями, и введенные данные могут пропасть.
По данным агентства, ни одно консульство европейских стран не примет у россиян документы, если они не проживают постоянно в Турции или не имеют вида на жительство.
Самые строгие требования по типу и сроку действия вида на жительство установили консульства Италии и Испании.
В начале июля Словакия временно приостановила выдачу шенгенских виз туристам из РФ почти по всем направлениям, кроме спортивных.