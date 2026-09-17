Москва17 сен Вести.Известный французский актер Жерар Депардье впал в глубокую депрессию и ведет замкнутый образ жизни. Причиной его состояния стали продолжительные судебные разбирательства по делу об изнасиловании им актрисы Шарлотты Арну, рассказал директор консерватории Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, из-за всех этих событий Депардье больше не хочет сниматься в кино.

К сожалению, он больше не снимается. Из-за всех тех событий, которые с ним произошли – очень печальных и, к сожалению, чудовищно несправедливых, – он больше совсем не работает. Он совершенно сломлен и пребывает в глубокой депрессии... Все эти судебные тяжбы полностью его уничтожили, подорвав его морально и профессионально. И сегодня этот великий актер больше не может работать из-за того "бана", который на него здесь наложили сказал он

Продюсер также рассказал, что в дни судебных процессов около здания суда уже традиционно собирается множество враждебно настроенных против актера феминисток.

17 сентября суд Парижа рассмотрит апелляцию актера, который намерен оспорить решение о передаче в суд дела о предполагаемом изнасиловании им актрисы Шарлотты Арну. До этого, в мае 2025 года Депардье приговорили к 18 месяцам условно, признав его виновным в домогательствах по отношению к участницам съемочной группы фильма "Зеленые ставни".