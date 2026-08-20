Москва20 авг Вести.Управление по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA) подключилось к расследованию обстоятельств смерти актрисы Хайден Панеттьери, сообщает телеканал ABC News.

Основное расследование проводит полиция Гринвилла (штат Северная Каролина, США), а сотрудники DEA помогают установить причины смерти.

Издание TMZ сообщило, что причиной смерти 36-летней Панеттьери стала остановка сердца. По сведениям источников издания, в службу спасения позвонил друг актрисы и заявил, что она находится без сознания, предположительно, у нее остановилось сердце.

Правоохранительные органы отметили, что признаки насильственной смерти отсутствуют.

Панеттьери снялась в десятках фильмов и сериалов. Она также участвовала в озвучке анимационных проектов и видеоигр. Среди ее наиболее известных работ – фильмы ужасов "Крик 4" (2011 год) и "Крик 6" (2023 год), а также триллер "Оно. Ночной кошмар" (2026 год).

Актриса стала известной по ролям в сериалах "Герои" (2006-2010 годы) и "Нэшвилл" (2012-2018 годы), за которые ее дважды номинировали на премию "Золотой глобус".

Панеттьери долгое время состояла в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. В 2014 году у пары родилась дочь. После расставания с Кличко американские СМИ неоднократно сообщали о психологических и других проблемах актрисы.

Мэр Киева Владимир Кличко отреагировал на смерть бывшей возлюбленной.