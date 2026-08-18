Владимир Кличко высказался о смерти своей бывшей возлюбленной Хайден Панеттьери Владимир Кличко назвал Хайден Панеттьери важной частью своей жизни

Москва18 авг Вести.Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO и IBF Владимир Кличко прокомментировал смерть своей бывшей возлюбленной, американской актрисы Хайден Панеттьери.

В одной из соцсетей Кличко опубликовал фотографию с Панеттьери и их общей дочерью Каей-Евдокией. В комментарии бывший боксер выразил соболезнования семье, друзьям и поклонникам актрисы. Она умерла в 36 лет.

Наша семья переживает период глубокого потрясения и скорби. Известие о трагической смерти Хайден глубоко опечалило меня написал Кличко

Он отметил, что Панеттьери, несмотря на расставание, оставалась важной частью его жизни и матерью их дочери. Кличко пообещал с уважением рассказывать ребенку о матери и сохранить память о ней.

Нашей дочери Кае я всегда буду с уважением рассказывать о ее матери и позабочусь о том, чтобы она помнила, каким человеком она была заключил боксер

Хайден Панеттьери получила известность благодаря ролям в фильмах "Крик 4", "Крик 6" и "Оно. Ночной кошмар", а также сериалах "Герои" и "Нэшвилл". Она состояла в отношениях с Владимиром Кличко, а в декабре 2014 года у пары родилась дочь.

После рождения ребенка актриса столкнулась с депрессией, проблемами с алкоголем и запрещенными веществами. В 2018 году Кличко получил полную опеку над дочерью.