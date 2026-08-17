Американская актриса Хайден Панеттьери умерла в возрасте 36 лет Американская актриса Хайден Панеттьери умерла в возрасте 36 лет

Москва17 авг Вести.Американская актриса Хайден Панеттьери, известная по телесериалам "Нэшвилл" и "Герои", умерла в возрасте 36 лет, сообщил телеканал ABC со ссылкой на ее заявление ее отца.

С глубокой печалью сообщаем о трагическом уходе из жизни нашей любимой Хайден​​​. Она была невероятным светом и силой, приносившей неизмеримую любовь и радость тем, кто знал ее, и миллионам тех, кто видел ее на экране приводит телеканал заявление отца

Подробности смерти Хайден пока не приводятся.

Актриса известна по ролям в фильмах "Оно. Ночной кошмар", "Крик 4", "Крик 6", а также по сериалам "Нэшвилл" и "Герои".

В прошлом актриса встречалась с чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO и IBF Владимиром Кличко. В декабре 2014 у пары родилась дочь, после родов у певицы началась депрессия, она начала злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами, а в 2018 году Панеттьери передала Кличко полную опеку над дочерью, сообщает Associated Press.