Москва17 авг Вести.Обстоятельства смерти американской актрисы Хайден Панеттьери, бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко, на первоначальном этапе не выглядят подозрительными. Признаков насильственной смерти также не обнаружено, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

По данным издания, друг актрисы вызвал экстренные службы, сообщив, что у Панеттьери остановилось сердце. На место прибыли сотрудники полиции Гринвилла и медики, которые попытались провести реанимационные мероприятия, однако спасти актрису не удалось.

Ранее телеканал ABC сообщил о смерти Панеттьери на 37-м году жизни. Она получила известность благодаря ролям в фильмах "Крик 4", "Крик 6" и "Оно. Ночной кошмар", а также сериалам "Герои" и "Нэшвилл".

Панеттьери состояла в отношениях с Владимиром Кличко, бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO и IBF. В декабре 2014 года у пары родилась дочь Кайя-Евдокия.

По данным People, после рождения дочери у актрисы возникла депрессия, а также проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. В 2018 году Кличко получил полную опеку над дочерью.