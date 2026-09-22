Москва22 сенВести.Издание Variety со ссылкой на офис коронера округа Гринвилл (штат Южная Каролина, США) обнародовало официальную причину смерти бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко, американской актрисы Хайден Панеттьери. Актриса скончалась от комбинированного токсического воздействия нескольких наркотических и лекарственных веществ.
Смерть Хайден Панеттьери была спровоцирована токсическими эффектами фентанила и других веществпишет издание
Следствие не выявило признаков совершения преступления. Смерть актрисы квалифицирована как несчастный случай.
Хайден Панеттьери была невестой чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко. В декабре 2014 года у пары родилась дочь Кайя-Евдокия Кличко, но после родов у актрисы развилась депрессия. Панеттьери стала выпивать и принимать наркотики. В 2018 году она передала Кличко полную опеку над ребенком.
Хайден Панеттери известна по ролям в фильмах "Оно. Ночной кошмар", "Крик 4", "Крик 6", а также по сериалам "Нэшвилл" и "Герои".