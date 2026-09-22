Москва22 сен Вести.Издание Variety со ссылкой на офис коронера округа Гринвилл (штат Южная Каролина , США) обнародовало официальную причину смерти бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко, американской актрисы Хайден Панеттьери. Актриса скончалась от комбинированного токсического воздействия нескольких наркотических и лекарственных веществ.

Смерть Хайден Панеттьери была спровоцирована токсическими эффектами фентанила и других веществ пишет издание

Следствие не выявило признаков совершения преступления. Смерть актрисы квалифицирована как несчастный случай.

Хайден Панеттьери была невестой чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко. В декабре 2014 года у пары родилась дочь Кайя-Евдокия Кличко, но после родов у актрисы развилась депрессия. Панеттьери стала выпивать и принимать наркотики. В 2018 году она передала Кличко полную опеку над ребенком.

Хайден Панеттери известна по ролям в фильмах "Оно. Ночной кошмар", "Крик 4", "Крик 6", а также по сериалам "Нэшвилл" и "Герои".