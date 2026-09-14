Москва14 сен Вести.Бывшая невеста чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO и IBF Владимира Кличко, американская актриса Хейден Панеттьери могла умереть из-за наркотиков, пишет портал TMZ со ссылкой на источники.

Хайден Панеттьери приняла одну таблетку, ставшую фатальной, в день своей гибели, несколько источников в правоохранительных органах полагают, что это был оксикодон, смешанный с фентанилом сказано в сообщении

Как уточняется в публикации, на данный момент результаты токсикологической экспертизы еще не готовы, однако, по основной версии, артистка погибла из-за этого препарата.

Американская актриса Хайден Панеттьери умерла 17 августа в возрасте 36 лет.