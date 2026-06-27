Москва27 июн Вести.Американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, отбывающему тюремный срок за сексуальные преступления, предстоит повторное разбирательство. Как сообщает газета The New York Times, суд Нью-Йорка удовлетворил ходатайство прокуратуры о снятии обвинений по одному из эпизодов, после чего дело направлено в инстанцию нижестоящего уровня в Калифорнии для вынесения нового приговора.

Поводом для пересмотра послужила неудача присяжных, которые в мае этого года не смогли прийти к единому вердикту по делу об изнасиловании начинающей актрисы в номере отеля в 2013 году. При этом суд отклонил запрос защиты об отмене обвинительного приговора, вынесенного в Лос-Анджелесе в 2022 году. Адвокат Вайнштейна, чьи слова приводит издание, заявила: "разочарована решением суда" и отметила, что продюсер продолжит добиваться обжалования.

В апреле сообщалось, что дело Вайнштейна пересмотрят. В 2024 году апелляционный суд Нью-Йорка уже отменял предыдущий приговор Вайнштейну, признав грубую процессуальную ошибку судьи, который вел первое дело. В декабре 2022 года суд присяжных в Лос-Анджелесе признал продюсера виновным по трем из семи пунктов обвинения, включая изнасилование и действия сексуального характера в отношении итальянской модели в 2013 году. Нынешнее решение открывает новый этап в многолетней юридической саге вокруг бывшего голливудского магната.