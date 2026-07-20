Суд решил приостановить на две недели слияние Paramount и Warner Bros. Discovery

Слияние Paramount и Warner Bros. Discovery приостановлено Суд решил приостановить на две недели слияние Paramount и Warner Bros. Discovery

Москва20 июл Вести.В окружном суде Окленда (Калифорния) вынесли предписание компаниям Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery о двухнедельной приостановке закрытия сделки по слиянию. Об этом пишет Bloomberg.

Дата завершения сделки ранее была определена сторонами как 22 июля. Однако правительство Калифорнии и 11 других штатов инициировало судебное разбирательство с требованием остановить слияние, ссылаясь на негативное влияние на конкурентную среду в сфере кинопроката и лицензирования контента для кабельного телевидения.

Условия объединения были согласованы Paramount и Warner Bros. Discovery в конце февраля. Warner Bros. Discovery была оценена в $81 млрд ($110 млрд - с учетом долговой нагрузки). Структура Warner Bros. Discovery включает киностудию Warner Bros., а также владеет телеканалом HBO, сервисом HBO Max, каналами CNN, TNT Sports, Discovery и другими.

По состоянию на 20 июля, акции обеих компаний демонстрируют снижение на 1,4%.