Москва22 апр Вести.Планируемое объединение Deutsche Telekom с ее американской "дочкой" T-Mobile в рамках создания нового холдинга побьет рекорды рынка слияний и поглощений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собранные данные.

По оценкам агентства, рыночная капитализация объединенной структуры может достичь примерно 380 миллиардов долларов. Однако прежде чем сделка состоится, Deutsche Telekom необходимо получить одобрение на поглощение.

Deutsche Telekom, владеющая 53% акций T-Mobile, намерена консолидировать активы для создания многонациональной корпорации. В случае успеха объединенная структура может провести IPO в США и Европе. После появления новостей акции обеих компаний упали: Deutsche Telekom — на 2%, T-Mobile — на 1,5%.

Немецкому правительству и госбанку KfW принадлежит около 14% акций Deutsche Telekom. Полное слияние значительно сократит долю государства, и пока неясно, поддержит ли правительство ФРГ эту сделку.

