Москва4 июнВести.Сбербанк к настоящему моменту не планирует входить в капитал цифровых платформ. Об этом заявил глава банка Герман Греф в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что Сбербанк является партнером маркетплейсов Wildberries и Ozon.
Но если вы имеете в виду наше вхождение в капитал таких площадок, у нас таких планов нет. Пока во всяком случаесказал Греф
Ранее издание "Коммерсант" писало, что структуры Сбербанка ведут переговоры о приобретении доли Акционерной финансовой корпорации (АФК) "Система" в Ozon, а также могут стать крупным совладельцем площадки.