Греф: Сбербанк пока не планирует входить в капитал цифровых платформ

Греф ответил, планирует ли Сбербанк входить в капитал цифровых платформ Греф: Сбербанк пока не планирует входить в капитал цифровых платформ

Москва4 июн Вести.Сбербанк к настоящему моменту не планирует входить в капитал цифровых платформ. Об этом заявил глава банка Герман Греф в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что Сбербанк является партнером маркетплейсов Wildberries и Ozon.

Но если вы имеете в виду наше вхождение в капитал таких площадок, у нас таких планов нет. Пока во всяком случае сказал Греф

Ранее издание "Коммерсант" писало, что структуры Сбербанка ведут переговоры о приобретении доли Акционерной финансовой корпорации (АФК) "Система" в Ozon, а также могут стать крупным совладельцем площадки.