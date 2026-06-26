Выселенный из дома Микки Рурк замечен на улице без зубов Daily Mail: Микки Рурка сняли в Лос-Анджелесе без зубов

Москва26 июн Вести.73-летний американский актер Микки Рурк, который недавно был выселен из дома из-за неуплаты долгов по аренде, замечен на улице Лос-Анджелеса без зубов, утверждает таблоид Daily Mail.

На опубликованных изданием фотографиях Рурк запечатлен в выцветших джинсах, солнцезащитных очках-авиаторах и испачканной толстовке с капюшоном, который натянул на голову.

Издание пишет, что в последнее время у актера были проблемы в личной жизни, и в конце 2025 года его выселили из дома в Лос-Анджелесе за неуплату арендной платы в размере почти 60 тысяч долларов (свыше 4,6 млн рублей).

Представители Рурка позже заявили газете The Daily Mail, что причиной, по которой он перестал платить арендную плату, стало то, что условия проживания в доме "стали неприемлемыми". Фанаты быстро пожертвовали ему 100 тысяч долларов (более 7,7 млн рублей). Однако Рурк отказался от денег, назвав ситуацию позором.

Решение о невыплате арендной платы далось мне нелегко. Я просто не мог продолжать платить за дом, который находился в таком плачевном состоянии после стольких попыток исправить эти проблемы рассказал Рурк

Актер уточнил, что на территории дома были грызуны, а сантехника часто не работала, а его просьбы о ремонте не давали нужного результата.

Микки Рурк - американский актер, сценарист и бывший профессиональный боксер. В его фильмографии такие картины, как "Железный человек 2" и "Неудержимые".